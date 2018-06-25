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СБУ собрала свидетельства около 1 тыс. украинцев относительно пыток на Донбассе

СБУ собрала свидетельства около 1 тыс. украинцев относительно пыток на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8725 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Служба безопасности Украины имеет свидетельства около 1 тыс. граждан Украины, которые были подвергнуты пыткам на оккупированном Донбассе. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на открытом брифинге вместе с главой МИД Павлом Климкиным для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации, передает корреспондент УНН.

"Всего у нас есть свидетельство почти 1 тыс. граждан Украины, которые подвергались пыткам, но, к сожалению, не все они были готовы, чтобы мы эти показания выложили в наших сборниках", - отметил он.

Грицак рассказал, что дипломатам они подготовили 6 сборников, в которых собраны свидетельства 435 пленников, находившихся в "лагерях смерти".

Напомним, в СБУ заявили, что Украине удалось найти или вернуть 3224 заложников.

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