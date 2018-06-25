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СБУ зібрала свідчення близько 1 тис. українців щодо тортур на Донбасі

СБУ зібрала свідчення близько 1 тис. українців щодо тортур на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Служба безпеки України має свідчення близько 1 тис. громадян України, які були піддані тортурам на окупованому Донбасі. Про це сьогодні сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак на відкритому брифінгу разом з головою МЗС Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації, передає кореспондент УНН.

"Всього в нас є свідчення майже 1 тис. громадян України, які піддавалися тортурам, але, на жаль, не всі вони були готові, щоб ми ці свідчення виклали в наших збірках", - зазначив він.

Грицак розповів, що дипломатам вони підготували 6 збірок, в яких зібрані свідчення 435 бранців, які перебували у "таборах смерті".

Нагадаємо, у СБУ заявили, що Україні вдалося знайти або повернути 3224 заручників.

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