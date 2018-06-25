Україні вдалося знайти або повернути 3224 заручників - СБУ

“Всього в результаті кропіткої роботи працівників цього центру (Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб — ред.), волонтерів, військових, прокуратури тощо нам вдалося повернути або знайти 3224 бранців”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, 6 жовтня 2015 року в Службі безпеки України створили Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції.