Україні вдалося знайти або повернути 3224 заручників - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Україні вдалося знайти або повернути з окупованих територій 3224 бранців. Про це сьогодні сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак на відкритому брифінгу разом з главою МЗС Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації, передає кореспондент УНН.
“Всього в результаті кропіткої роботи працівників цього центру (Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб — ред.), волонтерів, військових, прокуратури тощо нам вдалося повернути або знайти 3224 бранців”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, 6 жовтня 2015 року в Службі безпеки України створили Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції.