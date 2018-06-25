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Украине удалось найти или вернуть 3224 заложников - СБУ

Украине удалось найти или вернуть 3224 заложников - СБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Украине удалось найти или вернуть с оккупированных территорий 3224 пленников. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на открытом брифинге вместе с главой МИД Павлом Климкиным для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации, передает корреспондент УНН.

"Всего в результате кропотливой работы сотрудников этого центра (Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц - ред.), волонтеров, военных, прокуратуры и т.д. нам удалось вернуть или найти 3224 пленников", - рассказал он.

Как сообщал УНН, 6 октября 2015 года в Службе безопасности Украины создали Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции.

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