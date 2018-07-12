СБУ задержала завербованного ФСБ вражеского снайпера из Казани

“Злоумышленник был участником террористических группировок „призрак“ и „брянка ссср“. Под руководством российских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил АТО вблизи Первомайска Луганской области. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в 2017 году россиянин был повторно завербован представителями террористической группировки „мгб лнр“”, — говорится в сообщении.

Установлено, что житель Казани был завербован представителем ФСБ РФ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины.

Сотрудники контрразведки СБУ выяснили, что в последнее время указанное лицо находилось на Луганщине. Перед этим подозреваемый мужчина получил задание перейти через линию разграничения, “осесть” на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейшие инструкции. Оперативники СБУ, вовлеченные в ООС, задержали террориста при попытке пересечения линии разграничения.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

Сейчас задержанный находится под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, за тяжкие военные преступления 2015 будут судить главаря “ЛНР”.