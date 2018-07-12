СБУ затримала завербованого ФСБ ворожого снайпера з Казані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині громадянина РФ, який воював на боці терористів з 2014 року. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Зловмисник був учасником терористичних угруповань „прізрак“ та „брянка ссср“. Під керівництвом російських інструкторів він пройшов снайперську підготовку та воював проти сил АТО поблизу Первомайська на Луганщині. Співробітники СБ України задокументували, що у 2017 році росіянин був повторно завербований представниками терористичного угруповання „мгб лнр“”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що мешканець Казані був завербований представником ФСБ РФ у 2014 році для участі у бойових діях проти України.
Cпівробітники контррозвідки СБУ з’ясували, що останнім часом вказана особа перебувала на Луганщині. Перед цим підозрюваний чоловік отримав завдання перейти через лінію розмежування, “осісти” на підконтрольній українській владі території та чекати на подальші інструкції. Оперативники СБУ, залучені до ООС, затримали терориста під час спроби перетину лінії розмежування.
Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації).
Наразі затриманий знаходиться під вартою. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, за тяжкі військові злочини 2015 року судитимуть ватажка “ЛНР”.