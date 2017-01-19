СБУ задержала за взяточничество двух руководителей райотдела полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали за систематическое взяточничество заместителя начальника одного из районных отделов полиции Днепропетровской области и начальника криминальной полиции того же райотдела. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что правонарушители требовали 15 000 гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по пресечению незаконной торговли металлоломом. Правоохранители задержали взяточников непосредственно во время получения неправомерной выгоды.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.