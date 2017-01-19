СБУ задержала за взяточничество двух руководителей райотдела полиции

Установлено, что правонарушители требовали 15 000 гривен от жителя области за возврат ранее арестованного авто и непринятие мер по пресечению незаконной торговли металлоломом. Правоохранители задержали взяточников непосредственно во время получения неправомерной выгоды.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.