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СБУ затримала за хабарництво двох керівників райвідділу поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали за систематичне хабарництво заступника начальника одного з районних відділів поліції Дніпропетровщини та начальника кримінальної поліції того ж райвідділу. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що правопорушники вимагали 15 тисяч гривень від мешканця області за повернення раніше заарештованого авто та невжиття заходів з припинення незаконної торгівлі металобрухтом. Правоохоронці затримали хабарників безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

 

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