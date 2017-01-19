СБУ затримала за хабарництво двох керівників райвідділу поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали за систематичне хабарництво заступника начальника одного з районних відділів поліції Дніпропетровщини та начальника кримінальної поліції того ж райвідділу. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що правопорушники вимагали 15 тисяч гривень від мешканця області за повернення раніше заарештованого авто та невжиття заходів з припинення незаконної торгівлі металобрухтом. Правоохоронці затримали хабарників безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.