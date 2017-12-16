СБУ задержала в зоне АТО наркогруппировку, которую "крышевала" полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали в зоне проведения АТО наркогруппировку, в которую входили также и сотрудники полиции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
"Правоохранители установили, что наркобизнес организовали местные криминальные авторитеты под "крышеванием" полицейских. Наркодельцы реализовывали наркотические и психотропные вещества жителям нескольких районов Донецкой области", - говорится в сообщении.
При обысках, как сообщили в пресс-службе, по месту работы и жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли более тысячи таблеток синтетических наркотиков и почти два килограмма марихуаны, пять тысяч долларов, нелегальное оружие, патроны и боеприпасы к нему, банковские карточки, на которые поступали деньги за реализованные наркотики.
При этом, уточнили в ведомстве, во время задержания один из злоумышленников, руководитель подразделения полиции, стрелял из охотничьего ружья в оперативников спецслужбы.
По данным СБУ, в рамках уголовных производств, открытых по ст. 307 и ст. 345 Уголовного кодекса Украины, четыре участника группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления.
Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.
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