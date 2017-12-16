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СБУ затримала у зоні АТО наркоугруповання, яке "кришувала" поліція

СБУ затримала у зоні АТО наркоугруповання, яке "кришувала" поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Служба безпеки України разом з військовою прокуратурою затримали в зоні проведення АТО наркоугруповання, до якого входили також і співробітники поліції, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

"Правоохоронці встановили, що наркобізнес організували місцеві кримінальні авторитети під "кришуванням" працівників поліції. Наркоділки реалізовували наркотичні та психотропні речовини мешканцям кількох районів Донеччини", - йдеться у повідомленні.

При обшуках, як поінформували у прес-службі, за місцями роботи та проживання фігурантів справи співробітники СБ України вилучили понад тисячу таблеток синтетичних наркотиків та майже два кілограми марихуани, п’ять тисяч доларів, нелегальну зброю, набої та боєприпаси до неї, банківські картки, на які надходили гроші за реалізовані наркотики.

При цьому, уточнили у відомстві, під час затримання один із зловмисників, керівник підрозділу поліції, стріляв з мисливської рушниці в оперативників спецслужби.

За даними СБУ, у межах кримінальних проваджень, відкритих за ст. 307 та ст. 345 Кримінального кодексу України, чотирьох учасників угруповання затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всім затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, бойовика "ДНР" на Дніпропетровщині засудили до довічного ув'язнення.

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