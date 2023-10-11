СБУ задержала коллаборантку, которая организовывала псевдореферендум в Чернобаевке.
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного организатора псевдореферендума, который захватчики проводили в период оккупации правобережной Херсонщины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
36-летняя жительница Чернобаевки после захвата поселка поддержала оккупантов и пошла с ними на сотрудничество. За это фигурантка получила назначение в состав созданного агрессором местного «избиркома» и «привилегии» относительно свободного передвижения по территории района.
Женщина следовала указаниям Москвы и вместе с вооруженными оккупантами обходила местных жителей, агитируя их «проголосовать» в пользу страны-агрессора.
После освобождения Правобережной Херсонщины фигурантка длительное время скрывалась от правосудия. Однако сотрудники СБУ разыскали ее и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Сейчас она находится под стражей.
Расследование продолжается. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.
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