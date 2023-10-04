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Працювали на рф, продавали зброю і дитяче порно: СБУ з початку повномасштабної війни викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП)

Київ • УНН

 • 1532069 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З початку повномасштабної російської війни було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), які працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 14 з відкритих представників УПЦ (МП) – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) було повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

У СБУ зазначили, що двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів.

Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року «здавав» російським окупантам учасників руху опору на території громади. За «наводкою» колаборанта загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень.

Суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників, вказали в СБУ.

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Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для «обрання» керівництва місцевої окупаційної адміністрації.

Він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон рашистів.

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію рф серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

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Разом з цим, було припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам рпц, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

За відкритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.

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