Працювали на рф, продавали зброю і дитяче порно: СБУ з початку повномасштабної війни викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП)
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З початку повномасштабної російської війни було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), які працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 14 з відкритих представників УПЦ (МП) – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.
Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.
26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) було повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.
У СБУ зазначили, що двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів.
Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року «здавав» російським окупантам учасників руху опору на території громади. За «наводкою» колаборанта загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень.
Суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників, вказали в СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Священник УПЦ (МП) у Херсоні торгував російською зброєю - СБУ
Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для «обрання» керівництва місцевої окупаційної адміністрації.
Він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон рашистів.
Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію рф серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів": затримали ексдиякона УПЦ МП
Разом з цим, було припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.
Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам рпц, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.
За відкритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Архімандрита УПЦ МП судитимуть за прославляння росії: апеляція ухвалила рішення