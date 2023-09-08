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Архімандрита УПЦ МП судитимуть за прославляння росії: апеляція ухвалила рішення

Київ • УНН

 • 424955 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Київський апеляційний суд скасував ухвалу судупершої інстанції, якою повернуто обвинувальний акт стосовно архімандрита УПЦ МП, підозрюваного у виправдовуванні і прославлянні росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Цитата

«Київський апеляційний суд підтримав позицію Київської міської прокуратури та задовольнив апеляційну скаргу прокурора про скасування ухвали суду першої інстанції, якою повернуто обвинувальний акт відносно архімандрита УПЦ МП щодо виправдування і прославляння країни-агресора (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 436-2 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Так, Печерський районний суд м. Києва своєю ухвалою постановив повернути прокурору обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор оскаржив дане рішення в апеляційному порядку.

За результатами апеляційного розгляду судом апеляційної інстанції визнано обґрунтованими доводи прокурора про відповідність обвинувального акту вимогам ст. 291 КПК України, задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу суду першої інстанції.

Також призначено новий розгляд в суді першої інстанції.

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