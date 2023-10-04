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Работали на рф, продавали оружие и детское порно: СБУ с начала полномасштабной войны разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)

Работали на рф, продавали оружие и детское порно: СБУ с начала полномасштабной войны разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)

Киев • УНН

 • 1532063 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. С начала полномасштабной российской войны было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), которые работали на рф, продавали оружие и детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 14 из открытых представителей УПЦ (МП) – митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продаже огнестрельного оружия и распространению детской порнографии.

26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) было сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

В СБУ отметили, что двух осужденных клириков-коллаборационистов удалось обменять на украинских воинов, которые находились в плену у рашистов.

В частности, речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года «сдавал» российским оккупантам участников движения сопротивления на территории общины. По «наводке» коллаборанта захватчики похищали пострадавших и заключали их в’застенках российских застенков.

Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы. В дальнейшем его, вместе с пленными российскими военными, удалось обменять на 63 украинских защитников, указали в СБУ.

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Также сотрудники СБУ задержали клирика Горловской епархии УПЦ (МП), который после захвата Лимана организовал собрание жителей общины для «избрания» руководства местной оккупационной администрации.

Он получил 7 лет лишения свободы, а затем его обменяли на украинских защитников, попавших в плен рашистов.

Кроме того, к 5 годам тюрьмы приговорен управляющий Тульчинской епархией УПЦ (МП) в Винницкой области. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию РФ среди прихожан и оправдывал временную оккупацию части территории Украины.

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Вместе с этим, было прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ (МП), которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них – митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

Также по материалам СБУ запрещен въезд в Украину более 177 клирикам рпц, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области.

По открытым фактам продолжаются комплексные мероприятия для установления всех лиц, причастных к подрывной деятельности в религиозной среде Украины в условиях войны.

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