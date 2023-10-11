СБУ затримала колаборантку, яка організовувала псевдореферендум в Чорнобаївці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який загарбники проводили у період окупації правобережної Херсонщини. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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36-річна мешканка Чорнобаївки після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю. За це фігурантка отримала призначення до складу створеного агресором місцевого «виборчкому» та «привілеї» щодо вільного пересування по території району.
Жінка виконувала вказівки москви та разом із озброєними окупантами обходила місцевих жителів, агітуючи їх «проголосувати» на користь країни-агресора.
Після звільнення правобережної Херсонщини фігурантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Проте співробітники СБУ розшукали її та затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою.
Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.
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