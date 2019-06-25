СБУ задержала бизнесмена по подозрению в финансировании свержению конституционного строя

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 61436 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 130711 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 114677 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 173508 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 221101 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 193841 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 234621 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205653 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 470144 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 238662 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.7м/с
81%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 113237 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 42332 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 72898 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 46036 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 70981 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 239656 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 220056 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 305582 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 470144 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 565487 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 15584 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 173475 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 73705 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 70579 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 76277 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

СБУ задержала бизнесмена по подозрению в финансировании свержению конституционного строя

Киев • УНН

 • 16585 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Следователями СБУ задержали бузнесмена гражданина Украины Амирханяна Араика Хачиковича по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, передает УНН.

СБУ задержала бизнесмена по подозрению в финансировании свержению конституционного строя

Оперативники установили, что злоумышленник Амирханян Араик Хачикович, через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более 4 миллионов российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти субъектов Российской Федерации. В то же время делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, совершил противоправное блокирование более двухсот публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более двадцати миллиардов гривен.

Работы проводились по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Кировоградской региональных служб автомобильных дорог.

Таким образом было фактически блокировано государственную программу по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли. Фигурант производства также подозревается в организации механизма незаконной переправки группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию временно оккупированной АР Крым и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 млн.

Следователями СБУ сообщено задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. 19 июня сотрудниками Службы безопасности Украины во исполнение постановления следственного судьи проведена спецоперация по захвату подозреваемого для доставки в суд и избрании меры пресечения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, СБУ блокировала нелегальный импорт автомобилей из стран ЕС .

Ранее стало известно о том, что с 2012 года СБУ расследовала шесть дел по доведению до банкротства

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,549.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,760.35