СБУ задержала бизнесмена по подозрению в финансировании свержению конституционного строя
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Следователями СБУ задержали бузнесмена гражданина Украины Амирханяна Араика Хачиковича по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, передает УНН.
Оперативники установили, что злоумышленник Амирханян Араик Хачикович, через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более 4 миллионов российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти субъектов Российской Федерации. В то же время делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, совершил противоправное блокирование более двухсот публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более двадцати миллиардов гривен.
Работы проводились по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Кировоградской региональных служб автомобильных дорог.
Таким образом было фактически блокировано государственную программу по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли. Фигурант производства также подозревается в организации механизма незаконной переправки группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию временно оккупированной АР Крым и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 млн.
Следователями СБУ сообщено задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. 19 июня сотрудниками Службы безопасности Украины во исполнение постановления следственного судьи проведена спецоперация по захвату подозреваемого для доставки в суд и избрании меры пресечения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, СБУ блокировала нелегальный импорт автомобилей из стран ЕС .
Ранее стало известно о том, что с 2012 года СБУ расследовала шесть дел по доведению до банкротства