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СБУ затримала бізнесмена за підозрою у фінансуванні повалення конституційного ладу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Слідчими СБУ було затримано бузнесмена громадянина України Амірханяна Араіка Хачиковича за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства. Про це повідомляє прес-служба установи, передає УНН.

СБУ затримала бізнесмена за підозрою у фінансуванні повалення конституційного ладу

Оперативники встановили, що зловмисник Амірханян Араік Хачикович, через підконтрольні суб’єкти господарювання здійснив перерахунок коштів у розмірі понад 4 мільйони російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади АР Крим. Водночас ділок, перебуваючи у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України, здійснив протиправне блокування понад двохсот публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад двадцять мільярдів гривень.

Роботи проводились за замовленням Державного агентства автомобільних доріг України і Вінницької, Хмельницької, Львівської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Кіровоградської регіональних служб автомобільних доріг.

У такий спосіб було фактично блоковано державну програму із модернізації об’єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі. Фігурант провадження також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через держаний кордон України до РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 20 мільйонів.

Слідчими СБУ повідомлено затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. 19 червня співробітниками Служби безпеки України на виконання ухвали слідчого судді проведено спецоперацію із захоплення підозрюваного для доставлення до суду та обрання міри запобіжного заходу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС

Раніше стало відомо про те, що з 2012 року СБУ розслідувала шість справ щодо доведення до банкрутства

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