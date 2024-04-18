СБУ задержала "помощника" Шуфрича

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала помощника народного депутата Нестора Шуфрича, который финансировал росгвардию в Крыму, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании росгвардии во временно захваченном Крыму", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По материалам дела, этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. "В частности, он занимался заключением договора со структурами росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму", - отметили в спецслужбе.

"Таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей. Назначение платежей - предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова", - указали в СБУ.

В спецслужбе отметили, что в начале февраля 2024 года нардеп Шуфрич уже получил соответствующее подозрение.

По результатам проведенных мероприятий следователи и оперативники СБУ задержали бизнес-партнера Шуфрича и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) - сообщили в СБУ.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца