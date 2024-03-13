Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении
Атака на завод в таганроге рф: источники подтвердили повреждение самолета А-50
Польские фермеры анонсировали разблокирование движения грузовиков в сторону Украины на одном из пунктов пропуска
В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы
Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины
Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу
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Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца
Суд продлил арест народному депутату Нестору Шуфричу, который подозревается в государственной измене и финансировании российских войск, еще на два месяца - до 11 мая.
29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав
По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Украине циркулирует 29 субвариантов штамма COVID-19 "Омикрон".
На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС
Сейчас продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских гастролеров, которые приехали на ВОТ работать в администрациях, школах и больницах.
Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении
Двум представителям российской оккупационной "власти", которые пытали украинцев на временно оккупированной Луганщине украинские правоохранители объявили о подозрении.
Атака на завод в таганроге рф: источники подтвердили повреждение самолета А-50
российский самолет А-50 был поврежден в результате атаки беспилотника на авиационный завод в таганроге, россия.
Польские фермеры анонсировали разблокирование движения грузовиков в сторону Украины на одном из пунктов пропуска
Польские фермеры собираются временно разблокировать движение грузовиков к границе с Украиной на пункте пропуска "Дорогуск", позволив украинским водителям вернуться домой, но протест будет продолжаться.
В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы
Дания планирует расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и продлить срок военной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев, с целью увеличения ежегодного количества призывников до 5 000 человек.
Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины
54-летний житель Херсонской области добровольно занял должность так называемого "старосты" в незаконно созданном "Бургунском сельском совете", способствуя становлению оккупационной власти, выполняя ее преступные приказы.
Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу
российская атака на нефтебазу в Харьковской области вызвала утечку нефти, но уровень загрязнения местных рек постепенно снижается благодаря скоординированным усилиям по локализации и ликвидации разлива.
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский
За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.