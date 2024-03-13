Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  23260 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  35209 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  93109 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  104345 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105424 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120946 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120258 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118646 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29469 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124614 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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12 марта 2024, 09:24  •  157274 просмотра
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8 марта 2024, 15:00  •  297251 просмотра

Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

Суд продлил арест народному депутату Нестору Шуфричу, который подозревается в государственной измене и финансировании российских войск, еще на два месяца - до 11 мая.

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Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Украине циркулирует 29 субвариантов штамма COVID-19 "Омикрон".

COVID-19 •   •  9029 просмотра
29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

Сейчас продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских гастролеров, которые приехали на ВОТ работать в администрациях, школах и больницах.

Война •   •  11556 просмотра
На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении

Двум представителям российской оккупационной "власти", которые пытали украинцев на временно оккупированной Луганщине украинские правоохранители объявили о подозрении.

Война •   •  10522 просмотра
Пытали электрическим током и били: двум оккупантам, которые издевались над украинцами на Луганщине, сообщено о подозрении

Атака на завод в таганроге рф: источники подтвердили повреждение самолета А-50

российский самолет А-50 был поврежден в результате атаки беспилотника на авиационный завод в таганроге, россия.

Война •   •  12390 просмотра
Атака на завод в таганроге рф: источники подтвердили повреждение самолета А-50

Польские фермеры анонсировали разблокирование движения грузовиков в сторону Украины на одном из пунктов пропуска

Польские фермеры собираются временно разблокировать движение грузовиков к границе с Украиной на пункте пропуска "Дорогуск", позволив украинским водителям вернуться домой, но протест будет продолжаться.

Общество •   •  14550 просмотра
Польские фермеры анонсировали разблокирование движения грузовиков в сторону Украины на одном из пунктов пропуска

В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

Дания планирует расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и продлить срок военной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев, с целью увеличения ежегодного количества призывников до 5 000 человек.

Новости Мира •   •  10538 просмотра
В Дании планируют расширить призыв на женщин и продлить срок срочной службы

Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины

54-летний житель Херсонской области добровольно занял должность так называемого "старосты" в незаконно созданном "Бургунском сельском совете", способствуя становлению оккупационной власти, выполняя ее преступные приказы.

Криминал и ЧП •   •  10146 просмотра
Способствовала становлению оккупационной власти, выполняла преступные приказы - подозревается жительница Херсонщины

Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу

российская атака на нефтебазу в Харьковской области вызвала утечку нефти, но уровень загрязнения местных рек постепенно снижается благодаря скоординированным усилиям по локализации и ликвидации разлива.

Общество •   •  13192 просмотра
Очистка почвы и рек: на Харьковщине продолжается ликвидация последствий атаки россиян на нефтебазу

Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 380 российских оккупантов, уничтожили 45 единиц военной техники, 1 склад с боеприпасами и 5 других важных объектов противника.

Война •   •  12503 просмотра
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 5 важных объектов врага и 45 единиц военной техники оккупантов - Тарнавский