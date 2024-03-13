Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

Печерский районный суд до 11 мая продлил содержание под стражей народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора народному избраннику продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 11 мая - говорится в сообщении.

Дополнение

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

В тот же день Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

В феврале 2024 года Шуфрич получил еще одно подозрение за финансирование росгвардии во временно захваченном Крыму.

В 2023 году ГБР сообщило о подозрении 10 народным депутатам