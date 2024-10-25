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СБУ задержала администраторов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию

СБУ задержала администраторов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию

Киев  •  УНН

12:26 • 8310 просмотра

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Правоохранители разоблачили сеть Telegram-каналов, которые публиковали локации ВСУ и призывали уклоняться от мобилизации. Задержаны более 19 человек, которым грозит до 8 лет заключения.

Правоохранители задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Также фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности представителей ТЦК.

Для распространения контента они администрировали десятки групп в мессенджерах.

На Хмельнитчине заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации. В частности они публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.

 В Киеве разоблачены четверо жителей столицы, которые публиковали в чатах Telegram-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевской области. Для маскировки своих действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

На Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который кроме того что сам скрывался от призыва, еще и агитировал на своем Телеграмм-канале следовать его примеру.

На основании полученных доказательств правоохранители уже сообщили пятерым задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Сейчас, как указали в СБУ, планируется сообщить о подозрении другим фигурантам.  Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Помогли уклониться от мобилизации более тысячи мужчинам: в Киеве разоблачили работников районного ТЦК24 октября 2024, 11:10 • 17335 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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