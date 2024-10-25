СБУ затримала адміністраторів Telegram-каналів, які намагались зірвати мобілізацію
Київ • УНН
Правоохоронці викрили мережу Telegram-каналів, які публікували локації ЗСУ та закликали ухилятися від мобілізації. Затримано понад 19 осіб, яким загрожує до 8 років ув'язнення.
Правоохоронці затримали 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
Також фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.
Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у месенджерах.
На Хмельниччині заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Зокрема вони публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.
У Києві викрито чотирьох жителів столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для маскування свої дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.
На Вінниччині судитимуть 30-річного ухилянта, який крім того що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.
На підставі отриманих доказів правоохоронці вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Наразі, як вказали в СБУ, планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Допомогли ухилитись від мобілізації понад тисячі чоловікам: у Києві викрито працівників районного ТЦК24.10.24, 14:10 • 18788 переглядiв