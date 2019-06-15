СБУ заблокировала контрабанду дизтоплива из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области разоблачили и блокировали противоправную переправку горюче-смазочных материалов с территории РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, в рамках противодействия контрабанде разоблачили и блокировали противоправную переправку горюче-смазочных материалов с территории РФ", - указали в спецслужбе.
Как отмечается, на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области был проложен незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива. Трубопровод выходил во двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где были емкости для хранения ГСМ, добавили в СБУ.
"Для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области. По предварительной информации, к противоправной деятельности причастны основатели одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией ГСМ", - рассказали в спецслужбе.
Во время санкционированных следственных действий правоохранители, как сообщается, обнаружили оборудование для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну емкостью 24 кубических метра и 15 тысяч литров дизтоплива в остатке.
По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен.
Незаконный трубопровод демонтирован. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконных действий проводились совместно с представителями ГФС.
Напомним, в СНБО решили ввести новый метод борьбы с контрабандой.