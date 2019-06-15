СБУ заблокувала контрабанду дизпалива з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України на Луганщині викрили та блокували протиправне переправлення паливно-мастильних матеріалів з території РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, у межах протидії контрабанді викрили та блокували протиправне переправлення паливно-мастильних матеріалів з території РФ", - вказали у спецслужбі.
Як зазначається, на ділянці державного кордону у районі одного із селищ Новопсковського району Луганської області прокладено незаконний підземний трубопровід для перекачки дизпалива. Трубопровід виходив на подвір’я приватного домоволодіння, звідти зловмисники транспортували продукцію на територію колишнього держпідприємства, де були ємності для зберігання ПММ, додали у СБУ.
"Для легалізації контрабандного товару правопорушники укладали фіктивні договори з підприємствами та реалізовували паливо фермерським господарствам в Луганській області. За попередньою інформацією, до протиправної діяльності причетні засновники одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке займається реалізаціє ПММ", - розповіли у спецслужбі.
Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці, як повідомляється, виявили обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну ємністю 24 кубічних метри та 15 тисяч літрів дизпалива у залишку.
За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару та обладнання складає близько півмільйона гривень.
Незаконний трубопровід демонтовано. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття та блокування незаконних дій проводились спільно з представниками ДФС.
Нагадаємо, у РНБО вирішили запровадити новий метод боротьби з контрабандою.