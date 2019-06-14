У РНБО вирішили запровадити новий метод боротьби з контрабандою

КИЇВ. 14 червня. УНН. Правоохоронні та контролюючі органи, профільні органи та відомства мають об’єднатися і запровадити єдиний системний підхід у боротьбі з контрабандою та корупцією, мінімізувати їх обсяги та наслідки. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час міжвідомчої наради щодо державної політики із забезпечення захисту внутрішнього ринку України від загроз національній безпеці, пов’язаних із контрабандою та іншими порушеннями митних правил, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.