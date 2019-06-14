В СНБО решили ввести новый метод борьбы с контрабандой

Как сообщили в пресс-службе, совещание было проведено в Главном ситуационном центре Украины по инициативе Службы безопасности Украины во исполнение поручения Президента Украины относительно усиления борьбы с контрабандой.

По словам Данилюка, недавно были созданы новые правоохранительные органы, в частности, НАБУ, ГБР, Национальная полиция, что "в определенной степени изменило логику, которая выстраивалась, по координации действий в борьбе с контрабандой".

"Однозначно следует восстановить систему, которая дает результат, - сказал он, - здесь речь идет о цели больше, чем борьба с контрабандой, - речь идет о защите внутреннего рынка".

Данилюк также отметил, что много лет в Украине исповедовали "точечный", а не системный подход к борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил.

"Контрабанда представляет собой серьезную угрозу, поскольку подрывает экономическую безопасность, втягивает граждан в организованную преступность, используется иностранными спецслужбами для разведывательно-подрывной деятельности. И это было очень четко продемонстрировано в 2014 году на Востоке Украины. Мы не можем контрабанду быстро искоренить, но можем и должны минимизировать ее объемы и последствия", - заявил Секретарь СНБО Украины.

И.о. председателя СБУ Иван Баканов заявил, что для борьбы с контрабандой силовые органы должны объединить усилия, "и вместе, сообща, а не конкурируя друг с другом, бороться с этим явлением".

Данилюк предложил участникам совещания на следующей неделе представить предложения в Аппарат СНБО Украины относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушении таможенных правил, после чего предложения будут обобщены и представлены на рассмотрение Главе государства.

В межведомственном совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов Украины, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР и тому подобное.

Напомним, Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США аудит "Укроборонпрома".