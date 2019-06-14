В СНБО решили ввести новый метод борьбы с контрабандой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Правоохранительные и контролирующие органы, профильные органы и ведомства должны объединиться и ввести единый системный подход в борьбе с контрабандой и коррупцией, минимизировать их объемы и последствия. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в ходе межведомственного совещания относительно государственной политики по обеспечению защиты внутреннего рынка Украины от угроз национальной безопасности, связанных с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Как сообщили в пресс-службе, совещание было проведено в Главном ситуационном центре Украины по инициативе Службы безопасности Украины во исполнение поручения Президента Украины относительно усиления борьбы с контрабандой.
По словам Данилюка, недавно были созданы новые правоохранительные органы, в частности, НАБУ, ГБР, Национальная полиция, что "в определенной степени изменило логику, которая выстраивалась, по координации действий в борьбе с контрабандой".
"Однозначно следует восстановить систему, которая дает результат, - сказал он, - здесь речь идет о цели больше, чем борьба с контрабандой, - речь идет о защите внутреннего рынка".
Данилюк также отметил, что много лет в Украине исповедовали "точечный", а не системный подход к борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил.
"Контрабанда представляет собой серьезную угрозу, поскольку подрывает экономическую безопасность, втягивает граждан в организованную преступность, используется иностранными спецслужбами для разведывательно-подрывной деятельности. И это было очень четко продемонстрировано в 2014 году на Востоке Украины. Мы не можем контрабанду быстро искоренить, но можем и должны минимизировать ее объемы и последствия", - заявил Секретарь СНБО Украины.
И.о. председателя СБУ Иван Баканов заявил, что для борьбы с контрабандой силовые органы должны объединить усилия, "и вместе, сообща, а не конкурируя друг с другом, бороться с этим явлением".
Данилюк предложил участникам совещания на следующей неделе представить предложения в Аппарат СНБО Украины относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушении таможенных правил, после чего предложения будут обобщены и представлены на рассмотрение Главе государства.
В межведомственном совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов Украины, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР и тому подобное.
Напомним, Данилюк обсудил с временно поверенным в делах США аудит "Укроборонпрома".