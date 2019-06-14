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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Данилюк обговорив з тимчасово повіреною у справах США аудит "Укроборонпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін, під час якої сторони обговорили стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України та питання розширення двостороннього співробітництва зі США, зокрема, і питання аудиту ДК "Укроборонпром". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РНБО.

Данилюк обговорив з тимчасово повіреною у справах США аудит "Укроборонпрому"

"Серед пріоритетів у роботі РНБО України секретар Ради назвав воєнну реформу, а також реформування ДК "Укроборонпром", постачання якісної зброї та техніки для української армії, енергетичну безпеку, кібербезпеку, реформу СБУ та розвідувальних органів", - вказали у прес-службі РНБО.

Торкаючись зовнішньополітичних викликів, які можуть загрожувати безпеці України, Данилюк заявив, що "РНБО України має стати майданчиком, що здатен оперативно реагувати на всі можливі проблеми".

Секретар РНБО також акцентував на важливості активізації роботи "мінського формату".

"Своєю чергою, Квін відзначила прогрес у реалізації оборонної реформи, наголосила на важливості проведення прозорого міжнародного аудиту ДК "Укроборонпром", та запевнила у незмінності підтримки США України на геополітичній арені", - вказали в РНБО.

Нагадаємо, Данилюк обговорив з представником "Атлантичної ради" реформи ЗСУ.

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