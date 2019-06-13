Данилюк обговорив з представником "Атлантичної ради" реформи ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зустрівся з членом наглядової ради "Атлантичної ради" Девідом Петреусом, передає УНН з посиланням на прес-службу Апарату РНБО України.
Так, секретар РНБО України Данилюк сьогодні, 13 червня, провів зустріч з членом наглядової ради "Атлантичної ради" Девідом Петреусом.
Повідомляється, що сторони обговорили перебіг реформи органів сектору безпеки і оборони, насамперед, Служби безпеки України, а також комплекс заходів з реформування Збройних сил України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
"Окрему увагу було приділено питанню подолання корупції в Україні. Девід Петреус засвідчив підтримку України у її подальшому просуванні шляхом демократичного розвитку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олександр Данилюк у Києві зустрівся з Міністром інвестицій і розвитку Республіки Польща Єжи Квєціньським.