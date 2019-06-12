Данилюк зустрівся з Міністром інвестицій і розвитку Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк сьогодні у Києві зустрівся з Міністром інвестицій і розвитку Республіки Польща Єжи Квєціньським, передає УНН з посиланням на прес-службу Апарату РНБО України.
Повідомляється, що сторони обговорили актуальні питання двосторонніх економічних відносин та можливості їх активізації і подальшого розвитку, а також безпекові виклики у регіоні.
У Міністерстві інвестицій і розвитку Польщі також зазначили, що під час зустрічі обговорювалось питання торгівлі між Польщею та Україною, а також інвестицій.
Як повідомляв УНН, цього тижня делегація Ради національної безпеки та оборони України на чолі із секретарем РНБО відвідала район проведення операції Об’єднаних сил з метою ознайомлення з ситуацією на лінії зіткнення та оцінки ймовірності загроз для військових та мирного населення в Донецькій та Луганській областях.