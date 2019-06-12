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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Делегація РНБО на чолі з Данилюком відвідали лінію зіткнення

Київ • УНН

 • 9356 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Делегація Ради національної безпеки та оборони України на чолі із секретарем РНБО Олександром Данилюком відвідала район проведення операції Об’єднаних сил з метою ознайомлення з ситуацією на лінії зіткнення та оцінки ймовірності загроз для військових та мирного населення в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.

Делегація РНБО на чолі з Данилюком відвідали лінію зіткнення

"Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала делегація Ради національної безпеки та оборони України на чолі із секретарем РНБО Олександром Данилюком. Метою візиту стало ознайомлення з ситуацією на лінії зіткнення, оцінка ймовірності загроз, що постали перед захисниками України та мирним населенням Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Також, під час візиту члени РНБО заслухали доповідь Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського щодо загальної ситуації.

"Згодом, робоча група РНБО відвідала передові позиції наших військ в районі населеного пункту Авдіївка. Та побували на Приазов'ї, де вивчили стан справ у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, посадові особи Ради національної безпеки та оборони України вивчили проблемні питання у роботі одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Нагадаємо, російська сторона готова обговорювати врегулювання ситуації на сході України в "нормандському форматі", однак важливо дотримуватися домовленостей, досягнутих Контактною групою.

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