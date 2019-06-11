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Росія вчергове поставила умову щодо зустрічей у "нормандському форматі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Російська сторона готова обговорювати врегулювання ситуації на сході України в "нормандському форматі", однак важливо дотримуватися домовленостей, досягнутих Контактною групою. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у вівторок, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Росія вчергове поставила умову щодо зустрічей у "нормандському форматі"

"Ми готові зустрічатися в будь-яких конфігураціях, але не треба забувати, що ключовий механізм виконання Мінських домовленостей - це контактна група - єдина платформа, на якій працюють спільно Київ, Донецьк і Луганськ за сприяння з боку Росії і ОБСЄ", - сказав Лавров.

Він заявив, що без досягнення домовленостей на базі контактної групи прогресу в справі врегулювання ситуації на сході України не вийде.

"Нормандський формат" не може нав'язати своє рішення, якщо самі сторони не погодяться", - заявив Лавров.

Глава МЗС РФ також додав, що Москва розраховує, що її інформують про підсумки зустрічей Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Німеччини та Франції, які відбулися нещодавно.

"Сподіваюся, що нам як учасникам нормандського формату розкажуть, якою була реакція і про що йшлося на зустрічах, тим більше що знову наші партнери пропонують скликати саміт "нормандського формату", - заявив міністр.

Раніше в РФ заявляли, що конкретних планів щодо зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки немає.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, зустріч в "нормандської форматі" може відбутися в середині липня.

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