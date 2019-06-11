Росія вчергове поставила умову щодо зустрічей у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Російська сторона готова обговорювати врегулювання ситуації на сході України в "нормандському форматі", однак важливо дотримуватися домовленостей, досягнутих Контактною групою. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у вівторок, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми готові зустрічатися в будь-яких конфігураціях, але не треба забувати, що ключовий механізм виконання Мінських домовленостей - це контактна група - єдина платформа, на якій працюють спільно Київ, Донецьк і Луганськ за сприяння з боку Росії і ОБСЄ", - сказав Лавров.
Він заявив, що без досягнення домовленостей на базі контактної групи прогресу в справі врегулювання ситуації на сході України не вийде.
"Нормандський формат" не може нав'язати своє рішення, якщо самі сторони не погодяться", - заявив Лавров.
Глава МЗС РФ також додав, що Москва розраховує, що її інформують про підсумки зустрічей Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Німеччини та Франції, які відбулися нещодавно.
"Сподіваюся, що нам як учасникам нормандського формату розкажуть, якою була реакція і про що йшлося на зустрічах, тим більше що знову наші партнери пропонують скликати саміт "нормандського формату", - заявив міністр.
Раніше в РФ заявляли, що конкретних планів щодо зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки немає.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, зустріч в "нормандської форматі" може відбутися в середині липня.