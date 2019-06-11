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Россия в очередной раз поставила условие по встречам в "нормандском формате"

Киев • УНН

 • 13937 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации на востоке Украины в "нормандском формате", однако важно соблюдать договоренности, достигнутые Контактной группой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, передает УНН со ссылкой на ТАСС

Россия в очередной раз поставила условие по встречам в "нормандском формате"

"Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения Минских договоренностей — это контактная группа — единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ", - сказал Лавров.

Он заявил, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в деле урегулирования ситуации на востоке Украины не получится.

"Нормандский формат" не может навязать свое решение, если сами стороны не согласятся", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва рассчитывает, что ее информируют об итогах состоявшихся недавно встреч Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Германии и Франции.

"Надеюсь, что нам как участникам нормандского формата расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит "нормандского формата", - заявил министр.

Ранее в РФ заявляли, что конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока нет.

Напомним, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля

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