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СБУ: из Украины хотели незаконно вывезти оборудование для кораблей ВМФ РФ

СБУ: из Украины хотели незаконно вывезти оборудование для кораблей ВМФ РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинские товары военного назначения собирались незаконно экспортировать в РФ - агрегаты для военно-морского флота страны-агрессора хотели вывезти под видом гражданской продукции. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Детали

"Установлено, что конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, выполнявшие оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия в рамках реализации государственной программы РФ по импортозамещению", - сообщили в СБУ.

Товар был задержан на таможенном посту "Запорожье". Экспортировать его хотели на основании документов, содержащих недостоверные сведения о его происхождении и конечной сфере использования.

Таким образом, недопущено нарушения действующего законодательства в области государственного экспортного контроля при экспорте контролируемых товаров для военных нужд РФ.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся соответствующие следственные действия.

Добавим

В декабре из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетному комплексу.

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