СБУ: з Україні хотіли незаконно вивезти обладнання для кораблів ВМФ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українські товари військового призначення збиралися незаконно експортувати до РФ - агрегати для військово-морського флоту країни-агресора хотіли вивезти під виглядом цивільної продукції. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає УНН.
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"Встановлено, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому вказані товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства у межах реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення", - повідомили у СБУ.
Товар було затримано на митному посту "Запоріжжя". Експортувати його хотіли на підставі документів, які містили недостовірні відомості щодо його походження та кінцевої сфери використання.
Таким чином, недопущено порушення чинного законодавства у галузі державного експортного контролю під час експорту контрольованих товарів для військових потреб РФ.
Наразі у межах кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.
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У грудні з України намагались вивезти запчастини до зенітно-ракетного комплексу.