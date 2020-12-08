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З України намагались вивезти запчастини до зенітно-ракетного комплексу

З України намагались вивезти запчастини до зенітно-ракетного комплексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Контррозвідка СБУ блокувала спробу незаконного вивезення з України запчастин до зенітно-ракетного комплексу “Оса-АКМ”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“Контррозвідники СБ України задокументували та блокували протиправну діяльність посадовців одного із вітчизняних суб’єктів господарювання, які у порушення діючого законодавства у сфері державного експортного контролю, здійснили спробу незаконного експорту товарів військового призначення. Співробітники спецслужби встановили, що організатори планували експортувати до однієї з середньоазіатських країн складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу “Оса-АКМ”, які належать до системи розвідки цілей, їх показу, визначення дальності до них, спостереження та супроводження цілі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зенітно-ракетний комплекс “Оса-АКМ” призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою, а також стратегічних наземних об’єктів від пілотованих та безпілотних засобів повітряного нападу на малих і середніх висотах.

“Для приховування військового призначення переміщуваних товарів службовці суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, як підставу для митного оформлення вантажу надали до митних органів України документальні матеріали, в яких вказані неправдиві відомості щодо дійсних найменувань товару та мети його цільового використання. Відповідно будь-які дозвільні документи Державної служби експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення такого роду вантажів, у відправника були відсутні”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали, згідно зі статтями 214 та 216 Кримінального процесуального кодексу України, будуть передані до органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині розкрили схему "списання" запчастин до вертольотів "Мі-2" на близько 5 млн гривень.

Українські Національні Новини

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