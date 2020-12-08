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3 марта, 21:00 • 111344 просмотра

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Из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетному комплексу

Из Украины пытались вывезти запчасти к зенитно-ракетному комплексу

Киев  •  УНН

 • 12052 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Контрразведка СБУ блокировала попытку незаконного вывоза из Украины запчастей к зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики СБ Украины задокументировали и блокировали противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые в нарушение действующего законодательства в сфере государственного экспортного контроля, предприняли попытку незаконного экспорта товаров военного назначения. Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые принадлежат к системе разведки целей, их показа, определения дальности до них, наблюдения и сопровождения цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

"Для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров служащие субъекта внешнеэкономической деятельности, как основание для таможенного оформления груза предоставили в таможенные органы Украины документальные материалы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименованиях товара и цели его целевого использования. Согласно любым разрешительным документам Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали", - указано в сообщении.

Сообщается, что задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы, в соответствии со статьями 214 и 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, будут переданы в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области раскрыли схему "списания" запчастей к вертолетам "Ми-2" на около 5 млн гривен.

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