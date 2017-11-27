СБУ обнаружила крупную партию наркотика из Европы на полмиллиона долларов

"Во время таможенного контроля пассажирского автобуса на украинско-венгерской границе оперативники СБУ задержали жителя Черновицкой области. Среди его личных вещей правоохранители обнаружили и изъяли три коробки, в которой злоумышленник спрятал под видом детских средств гигиены почти тридцать три килограмма гашиша. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более пятисот тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наркокурьеру объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к организации наркотрафика.

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