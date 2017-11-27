СБУ виявила велику партію наркотику з Європи на півмільйона доларів

"Під час митного контролю пасажирського автобуса на українсько-угорському кордоні оперативники СБУ затримали мешканця Чернівецької області. Серед його особистих речей правоохоронці виявили та вилучили три коробки, в якій зловмисник приховав під виглядом дитячих засобів гігієни майже тридцять три кілограми гашишу. Вартість вилученої партії наркотиків на "чорному ринку" становить понад п’ятсот тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наркокур’єру оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до організації наркотрафіка.

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