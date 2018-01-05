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СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма

Киев • УНН

 • 24309 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма

В рамках уголовного производства по ст.110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в Киеве был проведен обыск.

“Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, „служебное удостоверение“ за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями”, — сообщили в СБУ.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, в СБУ предупредили участников АТО от поездок в РФ за возможных провокаций со стороны ФСБ.

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