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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього так званого “міністра охорони здоров’я Криму” Петра Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму

У рамках кримінального провадження за ст.110, 111 Кримінального кодексу України у його тимчасовому помешканні у Києві було проведено обшук.

“Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, „службове посвідчення“ за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою”, — повідомили в СБУ.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, у СБУ застерегли учасників АТО від поїздок до РФ через можливі провокації з боку ФСБ.

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