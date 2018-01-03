У СБУ застерегли учасників АТО від поїздок до РФ через можливі провокації з боку ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Служба безпеки України застерегла громадян України, які є учасниками АТО, від поїздок до Російської Федерації через те, що з боку російських спецслужб можливі провокації. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.
“Застереження Служби безпеки України щодо небезпеки перебування українських громадян на території РФ підтверджуються численними задокументованими фактами російських провокацій у рамках гібридної війни. Російські спецслужби намагаються втягувати українських громадян у протиправну діяльність, штучно створюючи компрометуючі ситуації, а також використовують родинні зв’язки, щоб виманити наших співвітчизників, насамперед учасників АТО, на свою територію для організації таких провокацій”, — цитує прес-центр слова голови СБУ Василя Грицака.
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У відомстві зазначили, що російські спецслужби вчинили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши у Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів.
ФСБ РФ, наголосили у Службі, полює на наших співвітчизників на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними.
У зв’язку з цим, додали у відомстві, голова Служби безпеки України Василь Грицак закликав українців, особливо тих хто має досвід участі в антитерористичній операції, утриматись від поїздок до Росії та тимчасово окупованих територій.
Як повідомляв УНН, Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.