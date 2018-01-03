В СБУ предупредили участников АТО от поездок в РФ из-за возможных провокаций со стороны ФСБ

"Предостережение Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", - цитирует пресс-центр слова председателя СБУ Василия Грицака.

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В ведомстве отметили, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

ФСБ РФ, отметили в Службе, охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну, которая является агрессором, крайне опасны.

В связи с этим, добавили в ведомстве, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции, воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории.

Как сообщал УНН, Негода, киевлянин, который проходил службу в зоне проведения АТО, в конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре и был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря.