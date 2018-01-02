Росіяни відпустили затриманого перед Новим роком бійця АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Російські правоохоронці у Москві відпустили затриманого перед Новим роком колишнього військового АТО Олега Негоду. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Його відпустили! Він передзвонив приблизно о 13 30. Зараз повертається до України”, — сказав співрозмовник агентства.
В свою чергу Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання.
Як повідомляв УНН, Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.