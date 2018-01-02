МЗС звернулося до Москви з приводу затримання у РФ учасника АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання. Про це УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням повідомити, чи затримано зазначеного громадянина. У разі підтвердження факту затримання, ми вимагаємо повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано, місце тримання, а також невідкладно надати дозвіл консулові відвідати затриманого українця", - сказав В.Кирилич.
Як повідомляв УНН, Олег Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.