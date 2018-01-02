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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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МИД обратилось к Москве по поводу задержания в РФ участника АТО

Киев • УНН

 • 50442 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с ходатайством сообщить, задержан ли в РФ участник АТО Олег Негода, а также, если это правда, о причинах и обстоятельствах его задержания. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

МИД обратилось к Москве по поводу задержания в РФ участника АТО

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания, мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сказал В.Кирилич.

Как сообщал УНН, Олег Негода, киевлянин, который проходил службу в зоне проведения АТО, в конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре и был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря.

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