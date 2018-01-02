МИД обратилось к Москве по поводу задержания в РФ участника АТО

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания, мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сказал В.Кирилич.

Как сообщал УНН, Олег Негода, киевлянин, который проходил службу в зоне проведения АТО, в конце 2017 года уехал в город Саратов к сестре и был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря.