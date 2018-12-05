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СБУ обнаружила признаки разжигания религиозной вражды в Житомирской области

Киев • УНН

 • 16158 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Служба безопасности Украины выявила признаки функционирования организованной сети по распространению материалов, разжигающих религиозную и межконфессиональную рознь. Об этом сообщил пресс-центр ведомства, передает УНН.

СБУ обнаружила признаки разжигания религиозной вражды в Житомирской области

“Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством органов прокуратуры совместно с Национальной полицией обнаружили признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь. В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии”, - говорится в сообщении.

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По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни.

Среди прочего в течение двух суток изъято 75 экземпляров брошюры “Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы”, которая уже попадала в поле зрения СБ Украины, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

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Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз, — это издание “содержит пропаганду религиозной нетерпимости ... оскорбляет чувства граждан ... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть”.

Другим удаленным материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку.

Напомним, 3 декабря СБУ и полицейские проводили обыски в административных помещениях, церквях и домах священников. Обыски проводили в рамках уголовного производства по ст. ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия провели в Житомире, Коростене, Овруче и столицы.

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Ранее УНН сообщал, что именно изъяли правоохранители во время обысков У священников. В частности, речь шла о значительном количестве электронных носителей информации: флэш-накопители, компьютеры, печатную литературу.

В свою очередь священники обыскиваемых епархий отрицают обвинения в распространении литературы, которая разжигает межконфессиональную вражду и агитирует против Томоса.

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