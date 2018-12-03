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Поліція і СБУ провели обшуки у священиків на Житомирщині

Поліція і СБУ провели обшуки у священиків на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Нацполіція та Служба безпеки України провели 8 обшуків в будівлях та приміщеннях кількох єпархій Житомирської області. Про це повідомили у місцевій поліції, передає УНН.

За даними правоохоронців, обшуки були проведені в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 161 Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

Також, в поліції додали, що обшуки відбулися в Житомирі та містах Житомирської області: Коростені і Овручі, а також в місті Києві.

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Нагадаємо, в п’ятницю, 30 листопада, СБУ провела обшуки в предстоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.

Українські Національні Новини

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