Поліція і СБУ провели обшуки у священиків на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Нацполіція та Служба безпеки України провели 8 обшуків в будівлях та приміщеннях кількох єпархій Житомирської області. Про це повідомили у місцевій поліції, передає УНН.
За даними правоохоронців, обшуки були проведені в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 161 Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.
Також, в поліції додали, що обшуки відбулися в Житомирі та містах Житомирської області: Коростені і Овручі, а також в місті Києві.
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Нагадаємо, в п’ятницю, 30 листопада, СБУ провела обшуки в предстоятеля Києво-Печерської Лаври Павла.