Полиция и СБУ провели обыски у священников в Житомирской области

По данным правоохранителей, обыски были проведены в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 161 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.



Также, в полиции добавили, что обыски прошли в Житомире и городах Житомирской области: Коростене и Овруче, а также в Киеве.



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Напомним, в пятницу, 30 ноября, СБУ провела обыски у предстоятеля Киево-Печерской Лавры Павла.