Стало відомо, що вилучили у житомирських священиків під час обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Одразу 8 обшуків провели поліцейські у єпархіях Московського патріархату на Житомирщині та у київській друкарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області.
"8 санкціонованих обшуків у будівлях та приміщеннях кількох єпархій. Кримінальне провадження – це порушення рівноправності громадян за ознаками расової, національної приналежності або релігійних чи інших ознак. Вилучено значну кількість електронних носіїв інформації: флеш-накопичувачі, комп'ютери, а також друковану літературу", – повідомила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
Водночас священики єпархій заявили, що їх звинувачують у розповсюдженні літератури, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу та агітує проти Томосу.
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"Ми не причетні абсолютно до цієї справи, ми не розповсюджували літературу, яка може привести до розпалювання ворожнечі на релігійній основі", – розповів у коментарі УНН секретар Житомирської єпархії Олексій Овсянніков.
Також обшуки проводили і вдома у окремих священиків.
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"Повністю зайшли в прихожу – ванна, кухня, зал, спальня і комора. Вилучили флешки, 10 було, але там такі флешки – колядки, церковні концерти", – розповів у коментарі УНН Сергій Грицаюк – архієрейський намісник Хресто-воздвиженського храму Житомира.
Нагадаємо, Служба безпеки України та поліцейські проводили обшуки у адміністративних приміщеннях, церквах та вдома у священників. Обшуки проводили у рамках кримінального провадження за ст. ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Слідчі дії провели у Житомирі, Коростені, Овручі та столиці.