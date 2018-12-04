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Стало известно, что изъяли у житомирских священников во время обысков

Стало известно, что изъяли у житомирских священников во время обысков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сразу 8 обысков провели полицейские в епархиях Московского патриархата в Житомирской области и в киевской типографии. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий. Уголовное производство – это нарушение равноправия граждан по признакам расовой, национальной принадлежности или религиозных или других признаков. Изъято значительное количество электронных носителей информации: флэш-накопители, компьютеры, а также печатную литературу", – сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

В то же время священники епархий заявили, что их обвиняют в распространении литературы, разжигает межконфессиональную вражду и агитирует против Томоса.

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"Мы не причастны абсолютно к этому делу, мы не распространяли литературу, которая может привести к разжиганию вражды на религиозной основе", – рассказал в комментарии УНН секретарь Житомирской епархии Алексей Овсянников.

Также обыски проводили и дома у отдельных священников.

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"Полностью зашли в прихожую – ванна, кухня, зал, спальня и кладовка. Изъяли флешки, 10 было, но там такие флешки - колядки, церковные концерты", – рассказал в комментарии УНН Сергей Грицаюк – архиерейський наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомира.

Напомним, Служба безопасности Украины и полицейские проводили обыски в административных помещениях, церквях и дома в священников. Обыски проводили в рамках уголовного производства по ст. ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия провели в Житомире, Коростене, Овруче и столицы.

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