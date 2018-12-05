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СБУ виявила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Служба безпеки України виявила ознаки функціонування організованої мережі з розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну та міжконфесійну ворожнечу. Про це повідомив прес-центр відомства, передає УНН. 

СБУ виявила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі на Житомирщині

“Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом органів прокуратури спільно з Національною поліцією виявили ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Протягом останніх днів правоохоронці провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях Української православної церкви та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії”, — йдеться у повідомленні.

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За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі.

Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 примірників брошури “Українська православна церква: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання і відповіді”, що вже потрапляла в поле зору СБ України, і на яку вже є відповідний висновок експерта.

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Згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз, ‒ це видання “містить пропаганду релігійної нетерпимості...ображає почуття громадян... у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть”.

Іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ та поліцейські проводили обшуки у адміністративних приміщеннях, церквах та вдома у священників. Обшуки проводили у рамках кримінального провадження за ст. ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Слідчі дії провели у Житомирі, Коростені, Овручі та столиці.

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Раніше УНН повідомляв, що саме вилучили правоохоронці під час обшуків у священників. Зокрема, йшлось про значну кількість електронних носіїв інформації: флеш-накопичувачі, комп’ютери, друковану літературу.

У свою чергу священники обшукуваних єпархій заперечують звинувачення у розповсюдженні літератури, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу та агітує проти Томосу.

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