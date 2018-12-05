СБУ виявила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Служба безпеки України виявила ознаки функціонування організованої мережі з розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну та міжконфесійну ворожнечу. Про це повідомив прес-центр відомства, передає УНН.
“Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом органів прокуратури спільно з Національною поліцією виявили ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Протягом останніх днів правоохоронці провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях Української православної церкви та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Передачу Почаївської лаври УПЦ МП скасовано
За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі.
Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 примірників брошури “Українська православна церква: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання і відповіді”, що вже потрапляла в поле зору СБ України, і на яку вже є відповідний висновок експерта.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент послав чіткий сигнал на адресу РПЦ
Згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз, ‒ це видання “містить пропаганду релігійної нетерпимості...ображає почуття громадян... у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть”.
Іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.
Нагадаємо, 3 грудня СБУ та поліцейські проводили обшуки у адміністративних приміщеннях, церквах та вдома у священників. Обшуки проводили у рамках кримінального провадження за ст. ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Слідчі дії провели у Житомирі, Коростені, Овручі та столиці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня — Порошенко
Раніше УНН повідомляв, що саме вилучили правоохоронці під час обшуків у священників. Зокрема, йшлось про значну кількість електронних носіїв інформації: флеш-накопичувачі, комп’ютери, друковану літературу.
У свою чергу священники обшукуваних єпархій заперечують звинувачення у розповсюдженні літератури, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу та агітує проти Томосу.